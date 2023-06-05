اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 03:47 م
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محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام .. صور

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:46 م
محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام .. صور محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
 
ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية وقدم مايقارب 102 طن على دفعات للأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة حتى الأن.
 
محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام 2
محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام 

محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام 3
محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام 

محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام
محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن لحوم صكوك الإطعام

 


القاهرة

صكوك الاطعام

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