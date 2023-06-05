محافظ الدقهلية يناقش تطوير 3 مجازر رئيسية كمرحلة أولى.. اعرف التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إجتماعا لمسئولى المشروعات والطب البيطري وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورؤساء مراكز دكرنس والسنبلاوين وطلخا، وقد تناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ومتابعة أعمال التطوير الجارية لمشروعات التطوير للمجازر بنطاق المحافظة والتي تشمل مجزر المنصورة العمومى بميت الكرماء و مجزر دكرنس و مجزر السنبلاوين، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة وحرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

أكد المحافظ، ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعترض التنفيذ لجميع مشروعات المجازر بنطاق المحافظة لسرعة دخول هذه المشروعات التنموية والحضارية الخدمة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بصحة المواطنين وتوفير اللحوم الآمنة لهم.

حضر الاجتماع المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والدكتوره حنان السعيد مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس، والدكتوره ايمان سماحة مدير ادارة الانتاج الحيواني بالمحافظة، والمهندس وليد كمال مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي، لمنطقة الدقهلية وكفر الشيخ، القائم علي تنفيذ مشروعات المجازر المشار اليها والمهندس محمد علي مدير الميكانيا بجهاز التعمير.