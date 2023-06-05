مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعلن تعويضات لأصحاب المبانى المتضررة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كشفا بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/6/8 ببطاقة الرقم القومي.

تضمن الكشف أسماء كل من: فتحي عبد الله علي عبد الله، ابراهيم اعبيد سليم سلمي، وفاء خضر سلامة بريك، رشید راشد مبارك ابريك، ابراهيم مسعد اسويلم الحجوج، وسيف الدين سليمان محمد، ورثة / سلامه سالم حسين، ورثة / سلامة سالم حسين، مالك عيد سلمي سعيد، حماد احریز سلیمان سالم، ایمن سليم بركي صباح، سلام احميدان سالم ابو العراج، نور صبیح سلامه حسن، عبد الله علي عبد الله الطبيقي، عيد صباح عيد سليمان، مسعد صباح سلامه صبح، مها علي حمدان علي، هیام بريك سلامه حسن، عادل علي حمدان علي، ورثة / سالمان قطيفان هاني.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن لجنة تدقيق حصر توسعات ميناء العريش البحرى المشكلة بالقرار (274) لسنة 2022، أصدرت كشف (9) تعويضات باسماء المواطنين بالقطاع الرابع ) ضاحية الزهراء - شرق العبور) بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى الصادر لها القرار الجمهورى رقم (465) لسنة 2021.

وهم عبد الرحمن حمدان نصار أبو زورالزهراء، محمد العيسوى سلامه حسن الليثي، امل محمد درویش محمد، يوسف عوده سلامه سویلم، فراج مسلم فراج موسى، عماد عبد الفتاح بكر سعداوي.

وسبق واعلنت محافظة شمال سيناء اسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد بنطاق (الجورة) عدد المزارعين 6 مزارع، ونطاق (ابو الفيتة)، عدد المزارعين 5 مزارع، ونطاق (ابو طويلة) عدد المزارعين 1 مزارع، ونطاق (الخروبة) عدد المزارعين 3 مزارع، ونطاق (الشلاق) عدد المزارعين 5 مزارع.

كما اعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء اسماء 25 من المواطنين تقرر صرف تعويضات لهم ممن اضيرت منازلهم من الحالات المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/6/5 ببطاقة الرقم القومي كلا حسب تواجده .

والحالات التي تقرر صرف تعويضات لهم هم محمد سلیم سلامه حسین، عيده محسن محمد جبر، صلاح سلام سالم صلاح، حسین محمد حسن القنجه ، شریف موسي هويشل حمود، عبدالسلام اسعد سلامه منصور، جمعه محسن محمد سالم، سلامه مسلم عياش أبو الخضير، ورثة المرحوم/ عواد حماد عواد، محمد سلیم سالم سليمان، صباح فرج سالم السبع، حسن سويلم رافع أبو ماشي، أشرف أحمد سالم حسن، سعيد سليمان عوده عياده، شيماء محمد عبدالله حسن، عماد سليمان عوده عياده، عایشه مسعد احمید حماد، أحمد حريز سليمان سالم، محمد مصطفي غانم سلامه، سلامه محمود سلامه علي، سلامه صباح سلامه صبح، علي سليمان عوض حجوج، أميره سويلم خليل سلامه، منصور موسي امضيحي زارع، مسفر محمد حمدان علي.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش.

وتضمن البيان كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 24/5/2023 إلي 8/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد )، عدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم جميلة سلامة مسلم صبيح، وتنتهي باسم احمد سويلم عيد.