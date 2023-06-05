تواصل تقديم خدمات لأهالى قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تقديم خدمات متنوعة لأهالي القرية.

أعلن رئيس القرية، حسين سبيتان، الانتهاء من فرش مسجدين بواسطة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهما: مسجد عائشة بنت الصديق ومسجد التوحيد، بمساحة إجمالية تبلغ 200 متر مربع، ويتسع كل منهما لـ300 مصلٍ. وسبق هذه الجهود إعادة تأهيل 6 آبار مياه و6 طلمبات مياه وإنشاء محطة تحلية بالقرية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي، خاصة الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الخدمي الذي تقوم به إحدى الجمعيات الأهلية في القرية.

وسبق لمجلس مدينة الشيخ زويد أن أعلن عن العمل بعدد من المشروعات الجارية بقرية أبو العراج، منها: إعادة تأهيل مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي، والوحدة المحلية للقرية، وتغيير خطوط الاتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والإنترنت، وتخصيص موقعين لإنشاء محطتي تحلية مياه في قريتي أبو العراج والجورة لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

كما شهدت قرية أبو العراج جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، طفرة فى زيادة المساحات الزراعية خلال هذا العام، ونجح الأهالى فى زراعة مساحات موسمية على مياه الأمطار بينها الشعير و البطيخ، وصلت مساحتها إى ما يقارب من 500 فدان فدان من الشعير، وما يقارب من 800 فدان من البطيخ بجهود المزارعين من أهل القرية، وعددهم يزيد عن 350 مزارعا.

وإلى جانب الزراعات الموسمية، انطلقت فى القرية زراعة الأشجار المثمرة وأهمها اللوز والزيتون والعنب والتين، وتم تطعيم مساحات من أشجار اللوز لتحويله لخوخ بلدى، وشجع المزارعين على هذا النشاط زيادة معدلات نسب الأمطار هذا العام.

وأوضح رئيس قرية ابوالعراج، أن القرية تقع جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وتضم تجمعات القرية الأم، وتجمع أبو سرور، وتجمع اسعيد وأبو هولى وتجمع العرجانى والعطيات، وتجمع السطاحى، وتجمع المحاربة الجغامين، وتجمع البراوى أبو زيتون.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة دعمت القرية بالعديد من الخدمات لمساعدة الأهالى، ومن بينها إنشاء 3 آبار حكومية، وبئر مياه بخزان علوى، وتم إعادة تأهيل وإنشاء 20 بئرا بجهود المزارعين.

وقال "الشيخ سلام ابوالعراج"، من رموز القرية، إن الأهالى يعد النشاط الرئيسى لهم الزراعة، ويعملون بجد واجتهاد كلا يسابق الوقت لاستصلاح أرضه وتعميرها فى ظل أجواء آمنة مستقرة، وأنهم إلى جانب دورهم فى تعمير الأرض وتخضيرها لتنتج محاصل منوعة.