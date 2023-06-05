كيف تحافظ على صحتك وجسمك خاليًا من الأمراض؟

كتبت إيناس البنا

من الضروري الحفاظ على صحتنا باستمرار، يمكن لنظام المناعة القوي أن يمنع الأمراض والفيروسات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على صحتنا هو الأولوية القصوى، لا داعي للقلق، فإليك بعض النصائح للحصول على جهاز مناعة قوي يمكنك اتباعه وفقا لموقع " verywellhealth".

تناول الطعام

إنها مسئولية شخصية للحفاظ على الجسم في بيئة صحية ليعيش على النحو الأمثل وخالٍ من الأمراض.

تناول حمض ألفا ليبويك (ALA)

أحد مضادات الأكسدة القوية المستخدمة في الوقاية من السرطان وعلاجه، يتم تصنيع البطاطس والجزر واللحوم الحمراء في الجسم.

الفلافونويد

صبغة ملونة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات وتحمي من السرطان، منها الثوم والجزر وجريب فروت وبصل وبرتقال وملفوف أحمر وشاي وطماطم.

فيتامين سي

فيتامين قابل للذوبان في الماء مدروس جيدًا، وجد أنه يدمر العوامل المسببة للسرطان.

أغذية فيتامين سي

اللوز وفول الصويا والسبانخ وبذور عباد الشمس والبطاطا الحلوة والجوز ودقيق القمح الكامل.

الأحماض الدهنية أوميجا -3

تشير المعامل إلى أن الأطعمة الغنية بهذه الأطعمة تساعد أيضًا في الحماية من السرطان، الأسماك والجوز وزيوت فول الصويا.

الكربوهيدرات غير المكررة

يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي القمح الكامل والأرز البني على الألياف الغذائية.