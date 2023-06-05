رئيس مركز الداخلة: 1,6 مليون جنيه لزيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب في موط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وافق على دعم قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي بالداخلة باعتماد مالى يبلغ مليون و 620 ألف جنيه وذلك لتطوير وإحلال محطات الصرف حتى يتسنى لها القدرة على زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب من 14 ساعة إلى 16 ساعة يومياً مؤكداً على أنه مع زيادة عدد آبار الري من المتوقع أن تصل منظومة تشغيل محطات مياه الشرب إلى 24 ساعة فى اليوم أسوة بما تم تطبيقه فى مدينة الخارجة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الطماوى أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب طلمبتى غاطس قدرة 50 حصانا بمحطة الرفع الفرعية بقرية الهنداو ضمن أعمال الاحلال والتجديد للمحطة، وذلك ضمن خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين فى كافة ربوع المحافظة، كما جرى إصلاح طلمبة بمحطة الصرف الصحى بقرية الراشدة، وتم تشغيل المحطة بمعرفة طاقم الفنيين المختصين، مؤكداً على أن الاجهزة الفنية على مستوى كافة أحياء وقرى المركز لا تتوقف عن العمل على مدار ساعات اليوم استجابة لبلاغات المواطنين بشأن الأعطال الفنية فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة ورفع كفاءة الطرق وغيرها من الخدمات الحيوية للمواطنين.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تدعيم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة اجمالية 12.8 مليون جنيهاً فضلاً عن توريد عدد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصات، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه جرى تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الآداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيهاً فضلاً عن احلال وتجديد عدد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة اجمالية 21.2 مليون جنيه.