محافظ بنى سويف يعقد اللقاء المفتوح للمواطنين ويكلف بتوصيل المرافق لمعهد دينى

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، لمعاينة المعهد الدينى بقرية الجمهود "ابتدائي/ إعدادي" فنيًا، والذى أوشك الانتهاء منه، وذلك للوصول إلى الحلول المتاحة أو الممكنة لتوصيل المرافق، وخاصة وصلة مياه الشرب.

وحدد المحافظ مهام اللجنة التى ستقوم بمعاينة المعهد، والتى تتمثل فى تحديد احتياجات المعهد الفعلية من المياه والحلول المتاحة للصرف الصحى وباقى المرافق، لدراسة تذليل المعوقات مع شركة المياه، بوضع البدائل والحلول لتوصيل المرافق، خاصة وأن الشركة قد أفادت بوجود معوقات، وأن المحطة القريبة لا تفى بالاحتياجات الزائدة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين، الذى يعقده المحافظ، فى حضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين، لمناقشة الحلول والاتفاق على خطوات تنفيذها فى أسرع وقت ممكن.

وكان من ضمن المشكلات التى تناولها اللقاء، مشكلة توصيل المرافق للمعهد الدينى بقرية الجمهود، والذى أوشك على الانتهاء، وسيتم تسليمه للأزهر خلال الشهر المقبل "بحسب ما ورد فى الطلب والشكوى"، والتى أوضحت أيضًا أن هناك معوقات فى توصيل باقى المرافق للمعهد الدينى الأزهرى.