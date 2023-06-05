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توصيل خطوط الغاز الطبيعى بزاوية الناعورة وكفر عشما بالمنوفية

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:55 م
توصيل خطوط الغاز الطبيعى بزاوية الناعورة وكفر عشما بالمنوفية جانب من الأعمال
المنوفية - محمد فتحى

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تواصلت اليوم أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، حيث تابع محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز بطريق الحور.

 

ومن جانبه تابع عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال توصيل خط الغاز الطبيعى بطريق 16أمام المستشفى المركزى بالقرية، حيث يتم ربط خط الغاز الرئيسى من زاوية الناعورة حتى قرية دناصور، وذلك فى إطار السعى نحو إنهاء كافة أعمال المرافق بالطريق للبدء فى أعمال الرصف.

 

وتابع محمود أبو سماحة رئيس الوحدة القروية بكفر عشما أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بقرية عشما بمنطقة الهداية خلف السكة الحديد.

 

يأتى ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة لسرعة إنهائها للتخفيف عن كاهل أهالى القرى.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز الشهداء

توصيل الغاز



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