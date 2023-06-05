تناول اللوز يجعلك تتحكم فى مستوى الدهون لديك

كتبت رانيا عامر

أفادت معظم الدراسات الجديدة بأن تناول مكسرات اللوز بشكل يومي ضمن نظامك الغذائي بحوالي 56 جرامًا، تجعلك تتحكم في نسبة السكر في الدم ومستوى الدهون.

وأوضحت إحدي الدراسات أن اللوز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتينات والدهون الصحية ولديه فوائد كثيرة على الصحة. واللوز، هو أحد أشهر أنواع المكسرات، ويتضمن بداخله مجموعة من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم.

واكد الباحثون ان اللوز يعد من أفضل مصادر فيتامين E في العالم. فحبة واحدة أو نصف حبة من اللوز تغطي 48 بالمائة من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين، وفقا لمختلف الأبحاث . بالإضافة أيضا فيتامين E هو من مضادات الأكسدة التي تذوب في الدهون ولديه فائدة كبيرة في الوقاية من السرطان وجميع الأمراض المتعلقة بالشيخوخة.

كما أن أكثر المعادن وفرة في اللوز هي المغنيسيوم ، في حين يبلغ محتوى الحديد حوالي 3 ملج ومحتوى الكالسيوم 220 ملج. لهذا يجب المواظبة على تناول اللوز يوميا.

اثبتت الأبحاث ان تناول اللوز مفيد لمرضى السكري والكوليسترول، اللوز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري من النوع الثاني وفرط كوليسترول الدم.

وفي هذا السياق نصح الأطباء الأشخاص بتناول اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي بنسبة 56 جراما ، لانه يترك أثارا إيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم،ومستوى الدهون ورواسب الدهون.