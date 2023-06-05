تموين أسوان: نقل 39 ألف طن فائض من القمح لصوامع المحافظات المجاورة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن أسوان تخطت نسبة الـ100% من المستهدف توريده لصوامع القمح هذا الموسم، والمقدر بنحو 191 ألف طناً، بعد أن تخطى التوريد بالصوامع والشون والبناكر والهناجر على نطاق المحافظة، هذا الرقم بنسبة 136%.

وأوضح مدير عام التموين بأسوان، أنه تم توريد 137 ألفا و558 طنا و990 كيلو جرام بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و952 كيلو جرام للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى.