تموين أسوان: نقل 39 ألف طن فائض من القمح لصوامع المحافظات المجاورة

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن أسوان تخطت نسبة الـ100% من المستهدف توريده لصوامع القمح هذا الموسم، والمقدر بنحو 191 ألف طناً، بعد أن تخطى التوريد بالصوامع والشون والبناكر والهناجر على نطاق المحافظة، هذا الرقم بنسبة 136%.
وأوضح مدير عام التموين بأسوان، أنه تم توريد 137 ألفا و558 طنا و990 كيلو جرام بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و952 كيلو جرام للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، وأيضاً 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.
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