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أسوان تصل إلى نسبة 136% من المستهدف توريده لصوامع القمح

السبت، 03 يونيو 2023 02:09 م
أسوان تصل إلى نسبة 136% من المستهدف توريده لصوامع القمح توريد القمح
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخطى المستهدف فى توريد كميات القمح نسبة الـ  136 %، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى الصوامع والشون، نحو 180 ألف و 356 طن و 850 كجم حتى الآن.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توريد 137 ألف و558 طن و990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى.
 
يشار إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، وأيضاً 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.
 
 

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