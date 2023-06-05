تعليم الإسماعيلية: استلام خطابات الترشيح لمراقبة الثانوية العامة اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم فإنه سيتم اليوم الإثنين استلام خطابات الترشيح للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة.