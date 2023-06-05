تعليم الإسماعيلية: استلام خطابات الترشيح لمراقبة الثانوية العامة اليوم

قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم فإنه سيتم اليوم الإثنين استلام خطابات الترشيح للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة.
واضاف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإنه من المقرر أن يتم تلقى طلبات الاعتذار عن الثانوية العامة بدء من يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، وذلك بمقر مدرسة المشير الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية ولمدة ثلاثه ايام.
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