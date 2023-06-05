تدريب مشرفات الشمول المالى بقرى حياة كريمة بأسوان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

أسوان- صلاح المسن

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة على إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذى يستهدف تدريب 20 من الميسرات ومشرفات برنامج الشمول المالى بقرى مركز نصر النوبة.

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الدورة التدريبية تتضمن تأهيل وصقل خبرات المتدربات بأساليب التعامل مع السيدات والفتيات من أجل رفع وعيهن بمميزات وعيوب الإدخار والإقراض ، بجانب التعريف بآليات التمويل المالى وأنواعها، وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمجال التثقيف والشمول المالى وتساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الخاصة لتحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.

من ناحية أخري،كان قدترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماع لجنة إختيار مديرى 14 إدارة بالديوان العام ، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال الفترة الماضية ، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة .

ضمن رؤية المحافظة لإختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للإرتقاء بمنظومة العمل العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقد أكد محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" على أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تنشيط العمل. والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة للذين تم إختيارهم ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان فى جميع المجالات .