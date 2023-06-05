تباين مؤشرات البورصة واستمرار هبوط أسعار الذهب عالميا ومحليا.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الاخبار الاقتصادية في نشرة تلفزيون اليوم السابع منها، تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إننا لا ندخر جهدًا في مساندة صغار المنتجين بالحرف اليدوية، وتقديم كل سبل الدعم لتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وخلق حلول اقتصادية فعَّالة للحرفيين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية، عبر المشاركة في الترويج للمنتجات اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية، موضحًا أن وزارة المالية تستضيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعض المشاركين في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام هذا العام تحت شعار: "مصر بتتكلم حرفي."

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا على مستوى التحديات الاقتصادية من كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، والصعوبات الاقتصادية الأخرى، موضحة أن وزارة التعاون الدولي عملت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دعم قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني والبرامج التي تم تنفيذها.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على الشراكة الوثيقة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى ملكية الدولة وأولوياتها فيما يتعلق بخطط التنمية، منوهة بأن عام 2022 شهد العديد من المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من بينها برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

واستعرضت النشرة تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية للجلسة الثانية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

فيما انخفض الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2340 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2340 جنيها، وعيار 18 يسجل 2006 جنيهات، وعيار 24 يسجل 2674 جنيها، الجنيه الذهب 18720 جنيها.

وشهد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة هندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية،

تبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المزمع إقامته 55 ألف متر مربع ومساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، باستثمارات نحو 30 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، حيث من المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.