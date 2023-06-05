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"الداخلية" توافق لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:22 ص
"الداخلية" توافق لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرارا برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا آخرين..
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 
 
1
نص القرار

2
نص القرار

 


الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية

رد الجنسية المصرية

القانون رقم 26 لسنة 1975

الجنسية

قانون الجنسية

اليوم السابع بلس



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