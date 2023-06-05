الجامعة العربية تعقد اجتماعا للجنة الفرعية للقضاء على الجوع

بيشوى رمزى

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية، هذا الى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص عن طريق الفيديو كونفرانس.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من وزير مفوض ندى العجيزي حيث اكدت على التزام اللجنة بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الثامن والذي عقد في نوفمبر 2022، كما دعت الجميع الى المشاركة لإيجاد حلول مبتكرة للخروج من أزمة الغذاء في المنطقة العربية وأعربت عن تطلعها الدائم لتعزيز الشركات القائمة وتكوين شراكات جديدة.

وتمحور الاجتماع حول ثلاث جلسات، حيث شملت الجلسة الأولى موضوع التشريعات في فقد وهدر الطعام وشارك في هذه الجلسة كل من الأمانة العامة والفاو والاسكوا ومؤسسة حياة أفضل (شبكة بنوك الطعام الإقليمية)، وشملت الجلسة الثانية عرض نتائج جلسة تحويل النظم الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي والتي عقدت بالإسكوا خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مارس 2023، حيث تم تقديم عروض من قبل الاسكوا والفاو. اما عن الجلسة الثالثة، فضمت مناقشة حول "الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث شملت ملاحظات الأمانة الفنية للجنة الفرعية، هذا وتجدر الإشارة أن هذه اللجنة الفرعية تعرض تقريرها وتوصياتها على اللجنة العربية للتنمية المستدامة والمزمع عقدها في 12 يونيو الجاري.