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التعليم: صرف مكافأة للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية 2023

الإثنين، 05 يونيو 2023 07:37 م
التعليم: صرف مكافأة للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صرف حافز إثابة للمشاركين بامتحانات الدبلومات الفنية 2023، كالتالى:

الموجه المالي والإداري المكلف بمتابعة 5 لجان سير طبقاً لخطاب التكليف الصادر لـه مـن السلطة المختصة بعدد أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين بدون منح .

إثابة أعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري بالمديرية برئاسة المسئول عن توجيه المالي والإداري، مكافاة بواقع اليوم بيومين بدون منح طبقاً لأيام العمل الفعلية بناء على التكليف الصادر من السلطة المختصة بالمديرية.

إثابة مديري المخازن وأمناء المخازن بالمديريات والإدارات التعليمية مكافاة بواقع اليوم بيومين طبقاً لأيام العمل الفعلية وبالإضافة إلى 2 يوم تحضير قبل بداية الأعمال بدون منح.

إثابة مديري الشئون المالية والإدارية والادارات والمديريات التعليمية بمكافاة بواقع اليوم بيومين طبقا لأيام العمل الفعلية نظير الاشراف على اعمال مديرى وامناء المخازن، وتعتمد جميع استمارات الصرف 114 بناء على التكليفات الصادرة من السلطة المختصة بصورة التكليف سواء بالمديرية أو بالإدارة وتحت مسئوليتهم ويتم صرف المكافاة بنسبة 7% من الأساسي من ميزانية (المديرية / الإدارة  التعليمية التابع لها العضو كونها من الامتحانات العامة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٤م، وذلك عن الدورين الأول والثاني، وخارج الحد الأقصى، وذلك أسوة بما تم بالأعوام السابقة في هذا الشان .

وأوضحت الوزارة يأتى ذلك بعد  موافقة  الدكتور الوزير بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٧م ، بتحديد اختصاصات التوجيه المالي والاداري بالإدارات والمديريات التعليمية بشأن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. وبناءا على التعليمات الصادرة بشأن تفعيل أعمال التوجيه المالي والإدارى بكل من الإدارات والمديريات التعليمية، والالتزام بتطبيق وتنفيذ التعليمات والضوابط والإجراءات الخاصة بأعمال أمتحانات الدبلومات الفنية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٢ م .


التربية والتعليم

حافز إثابة للعاملين بالدبلومات الفنية

اخبار مصر



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