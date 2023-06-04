التعليم تحدد حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما إلى المديريات التعليمية، ، مؤكدة أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم على مصلحة أبناؤنا طلاب الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى، طبقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، برجاء اتباع الأتى:

ـ في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية عليه تقديم المستندات الدالة على العذر المرضى، وهى خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتقرير طبي من التأمين الصحى معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها وصورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها ومختوم بختم رئيس اللجنة، على أن تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

وحددت الوزارة حالات الأعذار القهرية ومنها:

ـ العالقين بالخارج حيث يتم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد.

ـ حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة) حالات الولادة (تقدم شهادة المولود" ويرفق بهما المستندات الآتية: صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

ـ أما في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمرارة في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر قديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وتشمل المستندات التالية:

" تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة +محضر إثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الإمتحان التماس من ولى أمر الطالب برغبته فى التأجيل لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية يرجى التنبيه على الإدارات التعليمية التابعة بعدم إرسال أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجات الفعلية عبر البريد المصرى، وإرسالها عن طريق مندوب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب حفاظا على المستندات المرسلة، وبان آخر موعد لتلقى هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة و ذلك التى يتسنى لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.