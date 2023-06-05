إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم ل حادثى تصادم بين سيارة ميكروباص بتوك توك بالطريق الدائري بمركز سمالوط، شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، حادث تصادم سيارة رقم 5872 ن .ا .د مكروباص، بتوك توك بدون لوحات بسبب التخطي الخاطئ.

انتقلت فرق الإسعاف وسيارات الحماية المدنية والشرطة والمرور إلى موقع حادث التصادم، وتبين إصابة كل من أحمد شعبان فاروق، 26 سنة، وطفلة «مكة- عام واحد»، وهاجر ربيع فاروق 29 سنة، وشقيقها «وليد – 23 سنة»، مقيمون بمركز مغاغة، زينب رفعت عبدالوهاب، 27 سنة، مقيمة بمركز بني مزار، ومحمدين جمعة عبدإمام، 35 سنة، ومحمد عبدالعليم عبدالحميد، 25 سنة، طبيب، ماجد مجدي حنا، 16 سنة، مقيمون بمركز مغاغة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجى لتلقي العلاج.

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، يفيد حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة.

انتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلي موقع البلاغ، وتبين حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة.

تسبب الحادث في إصابة كل من محمد خلف حسان، 46 سنة، موظف، ومقيم عزبة أبو يعقوب بقرية صفط الخمار، ومحمود محمد حسن، 19 سنة، طالب، ومقيم قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة.