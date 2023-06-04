الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم محور 26 يوليو

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين، أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بالسيارتين.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين عقب تحسن حالتهم الصحية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال سائق السيارة الميكروباص، وقائد السيارة الملاكي، لتحديد المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.