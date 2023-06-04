اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العمل يبدأ مشاركته بمؤتمر العمل الدولى بجنيف

الأحد، 04 يونيو 2023 10:39 ص
وزير العمل يبدأ مشاركته بمؤتمر العمل الدولى بجنيف وزير العمل حسن شحاتة
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يُشارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب من 187 دولة حول العالم يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
 
ويرأس "الوزير شحاتة" وفد مصر الثلاثي المشارك في هذا "المؤتمر الدولي"، الذي سينُاقش خلال فترة انعقاده مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التي تواجهه، كما يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النهوض بالعدالة الاجتماعية "، حيث يرى "جيلبرت هونجبو"، أن العالم يواجه مجموعة متباينة لكنها متداخلة من التحديات، بدءا من تداعيات جائحة 19-COVID، وارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم، والظواهر المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى أزمة الديون العالمية التي تلوح في الأفق،وقال " إن تأثيرها على عالم العمل يؤخر بشكل كبير، إن لم يكن يُهدد التقدم نحو العدالة الاجتماعية.".. كما يطرح المدير العام "للعمل الدولية" توصيته بأهمية تشكيل تحالف عالمي من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية.
 
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل، فإن المجموعة العربية المنعقدة مساء اليوم بمقر منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة، بحضور وفد مصري رفيع المستوى ،وبدعوة من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، سوف تُناقش كيفية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة، والثبات على رؤية ورأي مُوحد بشأن كل الملفات المطروحة على جدول أعمال "المؤتمر الدولي"، وكذلك مُعارضة كل القرارات التي من شأنها أن تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية، والمبادئ والأخلاقيات الطبيعية حول العالم، وكذلك تشكيل لجان تنسيق منها المُكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، و"الصياغة" المُكلفة بإعداد الصيغة النهائية بشأن ملاحظات المجموعة العربية علي ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سوريا.. وأيضاً الترتيب لعقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين يوم الأربعاء المُقبل، وتقديم الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك الحديث بشأن ما ستحتويه كلمة المجموعة العربية التي سوف تُلقيها دولة مورياتنا بإسم "المجموعة العربية"، أمام هذا "المؤتمر الدولي"، كون موريتانيا كانت أخر دولة ترأست مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة نهاية الشهر الماضي، وذلك بحسب النظام الأبجدي المعمول به في نُظم منظمة العمل العربية.
 
وفي تصريحات للوزير حسن شحاتة وزير العمل، قال إن مصر التي وقعت 64 اتفاقية مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها قبل 100 عام، لم تُدرج هذا العام على قائمة الملاحظات الطويلة التي تضم 40 دولة حول العالم، وهو ما يضع الوفد المصري المُشارك في "المؤتمر الدولي" الذي تنطلق فعالياته الرسمية بجلسة افتتاحية عامة صباح غد الإثنين، على أرضية صلبة، في طرح كافة سياسات الدولة المصرية وتعزيزها لعلاقات العمل، بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال "، وحمايتها ورعايتها لعمالها في الداخل والخارج ،والتأكيد على أن هذه "الحماية والرعاية" النموذجية تأتي بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه في خطابه الأخير في عيد العمال مطلع الشهر الماضي بالإستمرار في تعزيز معايير العمل الدولية، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف المعنية بشأن جميع ملفات العمل، وتأكيده دائما على أن مصر راعية وداعمة لكل عمل عربي مشترك.
 
 

مؤتمر العمل الدولى

وزارة العمل

حسن شحاته

جنيف



الموضوعات المتعلقة

تغيير اسم "القوى العاملة" إلى وزارة العمل.. القرار ليس الأول منذ إنشائها فى عام 1961.. بدأت مكتب عمل ملحقا بالداخلية.. والمتحدث باسم الوزارة: يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد حرص مصر على تفعيل الحوار الاجتماعى

السبت، 03 يونيو 2023 01:00 م

وزير العمل يرأس وفدا للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

السبت، 03 يونيو 2023 09:16 ص

حصاد الـ7 أيام لـ"وزارة العمل".. 3687 فرصة عمل جديدة بـ 49 شركة في 12 محافظة

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:22 ص

مصر تشارك بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى 5 يونيو الجارى بمشاركة ممثلين عن 187 دولة.. وزير العمل يستعرض جهود التوسع فى الحماية الاجتماعية.. وتقرير لمنظمة العمل الدولية يكشف ارتفاع معدلات البطالة

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:00 ص

وزارة العمل تعلن انتقال كامل أعمالها للعاصمة الإدارية

الخميس، 01 يونيو 2023 02:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة