ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 23 سفينة، بينما غادر عدد 19 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة ( LOTUS-G ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42029 طن تشمل : 11606 طن رمل و 8600 طن يوريا و 14085 طن كلينكر و 7738 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31694 طن تشمل : 2444 طن خردة و 6000 طن نواتج تقطير و 5556 طن كسب فول صويا و 1986 طن ابلاكاش و 850 طن خشب زان و 11525 طن ذرة و 3000 طن شعير و 1318 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 333 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1130 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 605 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4538 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143655 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189225 طنًا.

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5373 شاحنة.