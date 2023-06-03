ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22240 طنا تشمل: 6363 طن رمل و1750 طن يوريا و10424 طن كلينكر و3703 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41510 طن تشمل: 6128 طن خردة و 2315 طن نواتج تقطير و3350 طن فول صويا و3239 طن كسب فول صويا و1690 طن ابلاكاش و1040 طن خشب زان و15323 طن ذرة و634 طن كسب عباد و6584 طن قمح و 2312 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 877 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 391 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1751 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 150886 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190143 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5211 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3295 شاحنة.