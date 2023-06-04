محافظ مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

كتب -أحمد الزغبى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمجمع المعاهد الأزهرية بمطروح، يرافقه الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة مدير عام العلوم الشرعية، والشيخ عبدالرازق الباجورى مدير التعليم الثانوى الازهرى.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده على لجان امتحان الطلاب والطالبات للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب،متمنيا لهم التوفيق والنجاح ،مؤكدا على انه جارى التنسيق حاليا لفتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح مع مقترح اكثر من موقع للتيسير على خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية ، للالتحاق بكليات جامعة الازهر بمطروح.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، ان الامتحانات تستمر حتى 12 يونيو الجارى، من خلال 12 لجنة للقسمين العلمى والأدبى بعدد 707 طالب وطالبة، منهم 550 طالب وطالبة بالقسم الأدبي بعدد 8 لجان ،و157 طالب وطالبة بالقسم العلمى، بعدد 4 لجان،مع توفير التأمين بالتعاون مع مديرية الأمن، والتدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.