محافظ مطروح يكرم 500 من حفظة القرآن الكريم تحت إشراف "الأوقاف".. صور

كتب -أحمد الزغبي

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أقامتها جمعية هيئة الشبان العالمية، لتكريم عدد 500 من حفظة كتاب الله، وذلك تحت إشراف مديرية الأوقاف بمطروح، وذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ،و ابراهيم عبدالقادر رئيس فرع الجمعية بمطروح، وعدد من الأهالي وحفظة القرآن الكريم المكرمين.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لجميع حفظة كتاب الله من الكبار والأطفال واهلهم على اهتمامهم ورعايتهم لابنائهم ، وكذلك الشكر لفرع هيئة جمعية هيئة الشبان على حرصها على إقامة المسابقة.

ومن جانبه، أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن تكريم حفظة القرآن هو تكريم من عند الله مع الحرص على تربية النشء على حسن الخلق و السلوك الإيجابي والمعاملات الفاضلة، مما يحافظ على المجتمع وقيمه واستقراره، والحفاظ على الثوابت في مواجهة التحديات والتلاعب بالعقول.







محافظ مطروح يكرم حفظه القرآن الكريم



محافظ مطروح يكرم. حفظه القرآن الكريم