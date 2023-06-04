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لص يعترف بسرقة أتوبيس شركة وإخفائه بشبرا الخيمة.. السر فى المفتاح

الأحد، 04 يونيو 2023 02:00 ص
لص يعترف بسرقة أتوبيس شركة وإخفائه بشبرا الخيمة.. السر فى المفتاح سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة أتوبيس وإخفائه في القليوبية، أنه فوجئ أثناء سيره بالشارع، بأتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات داخله المفتاح الخاص به، وعدم تواجد السائق.

أضاف أنه قرر سرقة الأتوبيس، تمهيدا لبيعه، وتمكن من قيادته والهرب، ثم توجه به إلى منطقة شبرا الخيمة، حيث أخفاه تمهيدا لبيعه لأحد الأشخاص، وأرشد المتهم عن الأتوبيس، وتم ضبطه، وبسؤال السائق، وجه اتهاما للعاطل بالسرقة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن، يفيد تعر1ض أتوبيس تابع لإحدى الشركات، للسرقة على يد مجهول، أثناء توقفه بالشارع.

بإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية السارق، وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بسرقة الأتوبيس، وأرشد عن مكان إخفائه بشبرا الخيمة، في محافظة القليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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