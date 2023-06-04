قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرضا بمناسبة الأسبوع الفنى بالمعهد الثقافى

افتتح محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية معرض فنى بمناسبة الأسبوع الفنى بالإسكندرية وتضمن اليوم حفل موسيقى فرنسى امتداد للأسبوع الفنى المقام فى فرنسا، وحضر المعرض عدد كبير من محبى الفن والموسيقى وسط تفاعل من الجمهور.

كما افتتح محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية معرض "أرض البشر" للفنان مهاب عبد الغفار بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية بحضور عدد كبير من الفنانين ومحبى الفن التشكيلى.

وقال بيان المعهد الفرنسى بالإسكندرية أن المعرض مستوحى من التراث الفنى لفن الحضارة المصرية القديمة مع مجموعته الواسعة من الموضوعات والتصميم الأصيل للشكل البشرى والتمثيلات البصرية الأخرى للطبيعة ويتناول الفنان مهاب عبد الغفار فى رحلة فنية ملونة لإعادة النظر فى التحول الذى أثر على الفن المصرى بطريقة حديثة ومعاصرة.

يذكر أن مهاب عبد الغفار فنان سكندرى، سعى جاهداً لخلق اندماج بين منهجه التجريدى الحديث وأصالة ورمزية الحضارة المصرية القديمة.