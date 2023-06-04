صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 3.11% ببداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم بلتون المالية القابضة، ودايس للملابس الجاهزة، والمطورون العرب القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وليسيكو مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.135 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 20978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7307 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 5048 نقطة.