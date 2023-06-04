صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة 3.4%.. وقيد شركة طاقة عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت من 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3261 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 21134 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 7363 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.36% ليصل إلى مستوى 3400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليصل إلى مستوى 5064 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4267 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وسبيد ميديكال، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

فيما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على قيد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا موقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر قدره 676.2 مليون جنيه، موزعًا على عدد 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، وتسكين الشركة بقطاع "مرافق".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي عدد 500 ألف سهم، 149.8 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 22 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 171 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 211.3 ألف سهم، 21.3 ألف سهم، على التوالي.