سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أمريكية فى مضيق تايوان

وكالات

أعلنت القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، "اقتراب سفينة حربية صينية لمسافة 137 مترا من مدمرة أمريكية فى مضيق تايوان".

وقالت القيادة الأمريكية، إن "القوات البحرية الأمريكية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة فى تايوان، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام".

وكان وزير الدفاع الصينى لى شانجفو، أكد فى وقت سابق اليوم، أن السفن الحربية والطائرات الأجنبية تقترب من الأراضى الصينية ليس من أجل المرور السلمى، ولكن للاستفزاز.

وقال شانجفو في منتدى "شانجريلا" للحوار الأمنى ​​فى سنغافورة: "بكين لا ترى أى مشكلات فى ضمان حرية الملاحة والمرور السلمى للسفن الأجنبية فى المنطقة المائية ذات الصلة".

وأضاف: "من الضرورى منع محاولات استخدام حرية الملاحة والمرور السلمى كذريعة للهيمنة على النقل البحرى".

وتابع: "أرى كل يوم كثيرا من المعلومات حول دخول السفن الحربية والطائرات الأجنبية إلى مناطق متاخمة لأراضينا، وهم ليسوا هنا من أجل المرور السلمى، إنهم هنا للاستفزازات".