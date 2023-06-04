الرئيسية أخبار عالمية رويترز: سماع دوى انفجار فى العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد، 04 يونيو 2023 10:57 م انفجار - أرشيفية كتب محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وكالة الأنباء رويترز إن دوى انفجار سمع فى العاصمة الأمريكية ، بينما قالت وكالة الأمن القومى الأمريكى إنه لا توجد تهديدات فى هذه اللحظة. انفجار واشنطن أمريكا الولايات المتحدة الموضوعات المتعلقة وزير دفاع بكين يتهم واشنطن باستفزاز الصين بعبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان الأحد، 04 يونيو 2023 12:43 م واشنطن بوست: استخدام أسلحة الناتو فى مهاجمة روسيا يثير شكوكا حول سيطرة كييف عليها الأحد، 04 يونيو 2023 11:38 ص "فورين بوليسي": على واشنطن وحلفائها التوقف عن القلق بشأن هيمنة الصين في آسيا الأحد، 04 يونيو 2023 06:00 ص واشنطن تطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين السبت، 03 يونيو 2023 08:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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