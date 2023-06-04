اليوم السابع
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رويترز: سماع دوى انفجار فى العاصمة الأمريكية واشنطن

الأحد، 04 يونيو 2023 10:57 م
رويترز: سماع دوى انفجار فى العاصمة الأمريكية واشنطن انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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قالت وكالة الأنباء رويترز إن دوى انفجار سمع فى العاصمة الأمريكية ، بينما قالت وكالة الأمن القومى الأمريكى إنه لا توجد تهديدات فى هذه اللحظة.

 

 

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