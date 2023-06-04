رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد بدء امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبى

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث تابع انطلاق امتحانات القسم الأدبي، بدءا من مركز توزيع الأسئلة في الصباح الباكر بمقر ديوان المنطقة القديم، والاطمئنان على مرافقة الحراسة الشرطية لسيارات توزيع الأسئلة.

ثم قام رئيس المنطقة بتفقد عدد من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، حيث قام بالمرور على لجان مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي اطمئن فضيلته علي توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوي من الطلاب حول الورقة الامتحانية، كما تأكد فضيلته من مستوى الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية المقررة ووجَه بتكثيف المتابعة لجميع اللجان والتواصل مع غرفة العمليات للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث بينما يؤدي طلاب القسم العلمي غدًا الإثنين امتحان القرآن الكريم.