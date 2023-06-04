حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية "ميت خلف" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الادارة الطبية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية اليوم الأحد الموافق الرابع من يونيو الجاري، قافلة طبية مجانية فى قرية"ميت خلف" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية. وذلك إستكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، تأتي القافله الطبيه ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه البيطرية والزراعية ، وتأتي القافلة برعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وإشراف ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمت القافله العديد من العيادات من(باطنة، عظام ، أطفال ، التحاليل الطبية).

وأشاد "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالآداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقري المنوفية بركة السبع وتلا و شبين الكوم ، والسادات،(المرحلة الثالثة لمبادرة حياة كريمة ) كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه .

أكد جعفر، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المرضي بالمجان واجراء التحاليل الطبيه وبلغ إجمالى الحالات "126" حالة بواقع 33حالة عظام ،2 حالة أطفال ، 36 حالة باطنة، 29 حالة تحاليل .