حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 5 أشخاص تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ للمركز من الأهالى بأعمال تنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل ملك "م، ع، أ" 55 عاما مقيم دائرة المركز بالميراث، وله محل إقامة أخر بالقاهرة، وتبين عدم تواجده داخل المنزل وضبط بداخلة كلا من "أ، ع، م" 30 عاما عامل مقيم القاهرة، "أ، م، ك" 30 عاما مقيم الفيوم، "ع، ج، م" 50 عاما مقيم الدقى الجيزة، "أ، ج، آ"، 39 عاما حاصل على ليسانس مقيم القاهرة، "م، ع، إ" 31عاما عامل مقيم القاهرة، وذلك أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل والمكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر والمسقوف بالخشب.

وبالمعاينة اتضح وجود حفرة بعمق 10 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر، واعترفوا بالتنقيب بالاتفاق مع مالك المنزل بالأجر اليومى، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3179 إدارى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.