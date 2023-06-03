ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط على 5 أشخاص أثناء التنقيب على الآثار داخل منزل بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ للمركز من الأهالي بأعمال تنقيب على الآثار داخل منزل بإحدى قرى المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل ملك م، ع، أ 55 عاما مقيم دائرة المركز بالميراث، وله محل إقامة أخر بالقاهرة، وتبين عدم تواجده داخل المنزل وضبط بداخلة كل من أ، ع، م 30 عاما عامل مقيم القاهرة، أ، م، ك 30 عام مقيم الفيوم، ع، ج، م 50 عاما مقيم الدقي الجيزة، أ، ج، آ ،39 عاما حاصل على ليسانس مقيم القاهرة، م، ع، إ 31عاما عامل مقيم القاهرة، وذلك أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل والمكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر والمسقوف بالخشب.

وبالمعاينة اتضح وجود حفرة بعمق 10 متر وتم ضبط أدوات الحفر، واعترفوا بالتنقيب بالاتفاق مع مالك المنزل بالأجر اليومي، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3179 إداري وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.