اليوم السابع
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ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية

السبت، 03 يونيو 2023 11:29 ص
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية التنقيب على الآثار - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط على 5 أشخاص أثناء التنقيب على الآثار داخل منزل بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ للمركز من الأهالي بأعمال تنقيب على الآثار داخل منزل بإحدى قرى المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين أن المنزل ملك م، ع، أ 55 عاما مقيم دائرة المركز بالميراث، وله محل إقامة أخر بالقاهرة، وتبين عدم تواجده داخل المنزل وضبط بداخلة كل من أ، ع، م 30  عاما عامل مقيم القاهرة، أ، م، ك 30  عام مقيم الفيوم، ع، ج، م 50 عاما مقيم الدقي الجيزة، أ، ج، آ ،39 عاما  حاصل على ليسانس مقيم القاهرة، م، ع، إ 31عاما  عامل مقيم القاهرة، وذلك أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل والمكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر والمسقوف بالخشب.
 
وبالمعاينة اتضح وجود حفرة بعمق 10 متر وتم ضبط أدوات الحفر، واعترفوا بالتنقيب بالاتفاق مع مالك المنزل بالأجر اليومي، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3179 إداري وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

أمن المنوفية

مركز قويسنا



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