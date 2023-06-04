تموين الغربية تضبط مصنعا بدون ترخيص به كميات كبيرة من الأغذية مجهولة المصدر

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لـ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمركز قطور.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع المواد الغذائية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على السلع.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين استهدفت مصنع مواد غذائية بمركز قطور، بالاشتراك مع إدارة تموين قطور ومفتشي الأغذية والوحدة المحلية بمركز قطور.

و أسفر التفتيش عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص، بداخله طن دقيق بدون فواتير، نصف ذرة صفراء منتهية الصلاحية، 1300 كيلو ذرة صفراء مجهولة المصدر وضبط 2 طن ونصف سميد ذرة بدون فواتير تدل علي مصدره.

كما تم ضبط 650 كيلو خلطة بانيه مجهولة المصدر، و750 كيلو ملح بدون فواتير تدل علي مصدره، وضبط 300 كيلو خلطة فيجيتار مدون عليها بيانات وهمية مخالفة للحقيقة، و10 آلاف كيس مسحوق جيلي بدون بيانات دالة على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ومعدات وأدوات التغليف، تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات بمعرفة مفتشي الأغذية وغلق المكان وتشميعه بمعرفة الوحدة المحلية وضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.