ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة بمركزى دمنهور والدلنجات لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وذلك بالتعاون الأجهزة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و آخر تصرف فى 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع .

كما تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وخلال الحملات تحرر 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و 3 محاضر أخرى لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.