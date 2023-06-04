تعليم بني سويف تعلن فتح باب التظلم من نتائج الإعدادية.. تعرف على التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو الجاري ولمدة 15 يوماً في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشار " محمد عبد التواب" وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اجتماعه"اليوم" مع مسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة ، حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم "مبلغ يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

تجدر الإشارة إلى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد "منذ قليل "، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل .