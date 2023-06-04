اليوم السابع
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تعليم بني سويف تعلن فتح باب التظلم من نتائج الإعدادية.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 04 يونيو 2023 07:06 م
تعليم بني سويف تعلن فتح باب التظلم من نتائج الإعدادية.. تعرف على التفاصيل محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
بنى سويف هانى فتحى

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 أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج  الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل الموافق  6 يونيو الجاري ولمدة 15 يوماً في ضوء توجيهات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.
 

 وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشار " محمد عبد التواب" وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اجتماعه"اليوم" مع مسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة ، حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

 حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد  قيمة التظلم "مبلغ  يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

 تجدر الإشارة إلى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد "منذ قليل "، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل .

 

 


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