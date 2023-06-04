المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد سيدة بنشر صورها على الفيس بوك فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ي.م" 36 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ص.ع ا" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور جنسية خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدمت المجنى عليهما ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها عن طريق ارسال رسائل لها بنشر صور جنسية خاصة بها وافشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.