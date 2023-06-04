اليوم السابع
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الأحد، 04 يونيو 2023 03:12 م
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السجن 8 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م
السجن 8 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "خ.ن.ج" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته  عدد من أكياس الشابو، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته بدون ترخيص  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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جنايات سوهاج

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