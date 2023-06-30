30 يونيو تنجح فى تحقيق الحلم النووى المصرى بعد 68 عاما.. تفاصيل

كتبت رحمة رمضان

نجحت ثورة 30 يونيو فى تحقيق الحلم النووي المصري من خلال تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بعد مرور أكثر من د 68 عاما، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.



وفيما يلى مراحل الحلم النووي المصري:



1- إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955.

2-إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957.

3-تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.

4-إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية 1963.

5- طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير 1964.

6-إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى فى المناقصة 1966.

7-حرب يونية 1967 وتوقف المشروع 1967.

8-طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدى كرير عام 1974.

9-إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 1976.

10-إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام 1976.

11-إنشاء هيئة المواد النووية عام 1977.

12-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية 1979.

13-اختيار موقع الضبعة لإنشاء محطة مصر النووية عام 1980.

14-صدور القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981.

15-إقرار المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووى المصرى عام 1981.

16-إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة عام 1981.

17-طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 1982.

18-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل تشرنوبل بالإتحاد السوفيتى "سابقا" 1986.

19-تركيب وتشغيل المفاعل التجريبى المصرى الثانى بأنشاص عام 1998.

20-فتح حوار وطنى لدراسة استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء عام 2006.

21-إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 2006.

22-إعلان قرار مصر الإستراتيجى ببناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء عام 2007 و تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

23-دعوة لتقديم مناقصة دولية لاختيار شركة استشارية لبناء محطة الطاقة النووية عام 2008.

24- تطوير مواصفات أول محطة للطاقة النووية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب حادث فوكوشيما 2011.

25-صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 باعتماد NPPA لاستئناف عمل الاستشاري لتنفيذ المراحل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة النووية عام 2013.

26-التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل موقع الضبعة مع المنشآت الأساسية وحمايتها وتأمينها ، استكمال نظام المراقبة البيئية في الموقع عام 2014.

27-توقيع اتفاقية حكومية دولية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية 2015.

28- مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل وتزويد الوقود وتخزين الوقود المستهلك لمحطة طاقة نووية تتكون من 4 وحدات مع مفاعلات نوع VVER ، 1200 ميجاوات لكل منهما عام 2017.

29-إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) عام 2019 و بدء التنفيذ وجارى العمل على تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الاول بعد وصولها من روسيا من خلال الرصيف البحرى بالضبعة.