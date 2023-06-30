اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

30 يونيو تنجح فى تحقيق الحلم النووى المصرى بعد 68 عاما.. تفاصيل

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:00 ص
30 يونيو تنجح فى تحقيق الحلم النووى المصرى بعد 68 عاما.. تفاصيل وزير الكهرباء ومحطة الضبعة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت ثورة 30 يونيو فى تحقيق الحلم النووي المصري من خلال تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بعد مرور أكثر من د 68 عاما، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
 

وفيما يلى مراحل الحلم النووي المصري:
 

1- إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955.

 

2-إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957.

 

3-تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.

 

4-إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية 1963.

 

5- طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير 1964.

 

6-إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى فى المناقصة 1966.

 

7-حرب يونية 1967 وتوقف المشروع 1967.

 

8-طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدى كرير عام 1974.

 

9-إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 1976.

 

10-إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام 1976.

 

11-إنشاء هيئة المواد النووية عام 1977.

 

12-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية 1979.

 

13-اختيار موقع الضبعة لإنشاء محطة مصر النووية عام 1980.

 

14-صدور القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981.

 

15-إقرار المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووى المصرى عام 1981.

 

16-إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة عام 1981.

 

17-طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 1982.

 

18-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل تشرنوبل بالإتحاد السوفيتى "سابقا" 1986.

 

19-تركيب وتشغيل المفاعل التجريبى المصرى الثانى بأنشاص عام 1998.

 

20-فتح حوار وطنى لدراسة استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء عام 2006.

 

21-إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 2006.

 

22-إعلان قرار مصر الإستراتيجى ببناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء عام 2007 و تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

 

23-دعوة لتقديم مناقصة دولية لاختيار شركة استشارية لبناء محطة الطاقة النووية عام 2008.

 

24- تطوير مواصفات أول محطة للطاقة النووية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب حادث فوكوشيما 2011.

 

25-صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 باعتماد NPPA لاستئناف عمل الاستشاري لتنفيذ المراحل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة النووية عام 2013.

 

26-التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل موقع الضبعة مع المنشآت الأساسية وحمايتها وتأمينها ، استكمال نظام المراقبة البيئية في الموقع عام 2014.

 

27-توقيع اتفاقية حكومية دولية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية 2015.

 

28- مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل وتزويد الوقود وتخزين الوقود المستهلك لمحطة طاقة نووية تتكون من 4 وحدات مع مفاعلات نوع VVER ، 1200 ميجاوات لكل منهما عام 2017.

 

29-إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) عام 2019 و بدء التنفيذ وجارى العمل على تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الاول بعد وصولها من روسيا من خلال الرصيف البحرى بالضبعة.

 

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة

روسيا

ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

30 يونيو 2023

10 سنوات على ثورة يونيو

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ماذا قالوا عن ثورة 30 يونيو

الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيه

30 يونيو

إنجازات ثورة 30 يونيو

أسباب ثورة 30 يونيو

نتائج ثورة 30 يونيو 2013

احتفالات ثورة 30 يونيو

شعارات ثورة 30 يونيو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

5 توصيات من مجلس الشيوخ للحكومة فى قطاع الطاقة والكهرباء.. تعرف عليها

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": 30 يونيو وضعت القطاع على رأس اهتمامات الدولة.. محمد شاكر: لولا دعم الرئيس مادياً ومعنويا لم نتمكن من تلبية احتياجات المواطنين.. ويؤكد: شبكة الكهرباء حاليا من أقوى شبكات المنطقة

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص

معركة على مياه الألب فى أوروبا.. أزمة تغير المناخ تفجر مشكلة بين الدول الأوروبية.. سويسرا تحتاج المياه لإنتاج الكهرباء.. فرنسا وإيطاليا ترغب بها لرى المحاصيل.. وخبراء يشددون على تحسين إدارة المياه بسبب الجفاف

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 ص

ملامح خطة الاستثمار لعام 2023/2024 بقطاع الكهرباء بالأرقام.. الحكومة لـ"النواب": نستهدف رفع مؤشر كفاءة إنتاج الطاقة لـ50.21%.. واستكمال استراتيجية توسيع الشبكة القومية والربط الكهربائى مع دول الجوار

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:00 ص

كهرباء مصر العليا: أعمال التطوير بالشبكة ساهمت فى تحسين الخدمة بالصعيد

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:00 ص

النقل تهدى "رؤية مصر 2030" خطى مونوريل وقطار كهربائى وخط مترو جديد وشبكة مواصلات

الخميس، 29 يونيو 2023 01:39 م

وزارة الكهرباء: مد كابلات بعمق 2.5 كيلو تحت الماء للربط مع أوروبا لأول مرة

الخميس، 29 يونيو 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة