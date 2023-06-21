فوائد العنب لصحتك وجهازك المناعى

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى العنب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وخصوصا في فصل الصيف، حيث يحتوى العنب على نسبة عالية من الفيتامينات ومنها فيتامين سى ومواد مضادة للاكسدة وبوتاسيوم، ومن فوائد العنب حسب ما ذكره موقع helthy.

لكن هل تعلم أن العنب أيضًا طريقة ممتازة للحصول على فيتامين سي؟ مع العناصر الغذائية الأخرى مثل مضادات الأكسدة وفيتامين K والبوتاسيوم.

وفى التقرير التالى نستعرض فوائد العنب..

- يساعد جهاز المناعة

نظرًا لأن العنب مصدر كبير لفيتامين سي، فقد يساعد جهاز المناعة في محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية مثل عدوى الخميرة.

- يمنع السرطان

العنب مليء بمضادات الأكسدة لذا قد يساعد في محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تدمر الخلايا وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

يحتوي العنب أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى ريسفيراترول، والتي قد تحمي من السرطان عن طريق تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية، ويحتوي العنب أيضًا على الكاتيكين ، والكيرسيتين والأنثوسيانين ، ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تكون مزيجًا قويًا ضد السرطان.

- يخفض ضغط الدم

يحتوى العنب على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم تتناسب بشكل جيد مع نظام غذائى منخفض الصوديوم يساعد على خفض ضغط الدم.

العنب يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في موازنة ضغط الدم أيضًا. إذا كنت تتناول كمية منخفضة من البوتاسيوم، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يقي من أمراض القلب

يساعد العنب في الحماية من أمراض القلب، وأظهرت دراسة أيضًا أن أولئك الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة بوتاسيوم أكثر من الصوديوم كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من الأفراد الذين لم يكن لديهم نفس القدر من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية.

- يقلل من ارتفاع الكوليسترول

ستجد الكثير من الألياف في العنب ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

في دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من العنب الأحمر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

- يقي من مرض السكر

يحتوي العنب على رقم منخفض لمؤشر نسبة السكر في الدم، ما يعني أنه لن يرفع نسبة السكر في الدم.

وفي الواقع تظهر الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في العنب قد تقلل من مستويات السكر في الدم وقد تزيد من حساسية الأنسولين، ما قد يساعد جسمك على استخدام الجلوكوز.

- يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

الأمر كله يتعلق بالريسفيراترول، الذي يفيد الجسم من نواح كثيرة، وتساعد مضادات الأكسدة القوية في تقليل الإجهاد التأكسدى، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عقلك.

قد يساعد الريسفيراترول في تقليل فرص حدوث مرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

على الرغم من أن إحدى الدراسات تظهر إمكانات مضادات الأكسدة عندما يتعلق الأمر بمنع الاضطرابات المعرفية ، فلا تزال هناك حاجة إلى إجراء بحث على البشر لفهم ما إذا كان مفيدًا حقًا.

- يحسن صحة العظام

بفضل فيتامين ك والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، قد يساعدك تناول العنب في الحفاظ على عظام قوية.

في حين أن جميع هذه العناصر الغذائية مهمة لصحة العظام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيف يمكن أن يساعد العنب في صحة العظام.

- يبطئ الشيخوخة

إذا كنت تبحث عن محاربة الشيخوخة فقد يساعدك العنب على إبقائك شابًا.