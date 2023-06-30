وزير البيئة البريطانى يستقيل من منصبه متهما سوناك بعدم الاهتمام بقضايا البيئة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن وزير البيئة البريطانى زاك جولدسميث استقالته من منصبه، واتهم حكومة رئيس الوزراء ريشى سوناك باللامبالاة إزاء القضايا البيئية، بحسب ما قالت صحيفة الجارديان.

وفى خطاب الاستقالة، كتب اللورد جولد سميث، الذى تعرض لعقوبة من قبل لجنة الامتيازات بمجلس العموم فى وقت سابق هذا الأسبوع: رئيس الوزراء، مع قدرتى لتحقيق الكثير من قبل، عانيت حتى للحفاظ على هذا الخط فى الأشهر الأخيرة، المشكلة ليست فى أن الحكومة معادية للبيئة، ولكن هى أنك أنت، رئيس وزراء بريطانيا، ببساطة غير مهتم، وقد تسربت تلك الإشارة أو غيابها، عبر الحكومة، وسببت نوعا من الشلل.

وفى خطاب استقالته المطول، والذى نشره على حسابه على تويتر، قال الوزير المستقيل إنه قد هاله الكيفية التى تخلت بها الحكومة البريطانية عن التزاماتها فى رعاية الحيوان، وقال إن بريطانيا قد سحبت قيادتها فى المناخ والطبيعة، وحمل سوناك المسئولية الشخصية فى ذلك.

وذكرت الجارديان أن جولدسميث مقرب من كارى جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون، وأن استقالته يمكن أن ينظر إليها على أنها مغادرة عضو جديد من فصيل جونسون الذى يحمل ضغينة إزاء سوناك حول الدور الذى لعبه الأخير فى إسقاط جونسون من الحكم. إلا أن جولدسميث لا يشير إلى هذا فى خطاب استقالته الذى تحدث كله عن القضايا البيئية وشغفه السياسى.