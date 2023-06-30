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لافروف: روسيا دائما تخرج من أي أزمة أكثر قوة

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:41 ص
لافروف: روسيا دائما تخرج من أي أزمة أكثر قوة لافروف
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، إن روسيا دائما تخرج من أي أزمة أكثر قوة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل المنظمات الدولية لمصالحها ومصالح الدول الغربية.

وأضاف وزير الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نقلنا إلى ممثلة الأمم المتحدة كمية كبيرة من المواد التي نتمنى ألا تهمل، ونتمنى أن تأخذ الأمم المتحدة بهذه الوثائق فيما يخص جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان."

وتابع سيرجى لافروف: أثناء التمرد المسلح، اعترف بعض المسؤولين في الغرب بحربهم الصريحة ضدنا، واعترفوا بأنهم على الطريق الصحيح بتمويلهم أوكرانيا، نحن نشكر قلقهم، ومتأكدون من أننا على الطريق الصحيح.

وقال وزير الخارجية الروسى :"نحن لسنا ملزمون بشرح وتقديم أي تعهدات حول قضية تمرد فاجنر، فنحن نعمل بشفافية، وتحدث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك، موضحا أن روسيا دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة، وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب.

ولفت سيرجى لافروف إلى أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب يقضي بأن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وهذه العقبات جعلت من غير الممكن عمل بنك "روس سيلخوز"، والذي تم فصله عن نظام "سويفت"، وكذلك شركات التأمين التي ترفض التأمين على سفننا وهناك كذلك عدد من الإجراءات الأخرى لمنع التحرك، متابعا :" أنطلق من أنه على أي الأحوال صادراتنا مستمرة، ونضمن هذه العمليات بالاتفاق على مسارات جغرافية أخرى".

 

 


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