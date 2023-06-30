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كبسولة قانونية.. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:30 ص
كبسولة قانونية.. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟ عقوبات ترويج الشائعات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

يقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطنا بأكمله، موضحا أن "فيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار  المحامى بالنقض إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.


ترويج الشائعات

عقوبة ترويج الشائعات

القانون المصرى

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