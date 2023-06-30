قمح الخير فى صوامعنا.. تعرف على عدد وسعة صوامع محافظة قنا لاستقبال القمح

قنا ــ صابر سعيد

شهدت محافظة قنا، انطلاق موسم حصاد القمح بداية من شهر أبريل، واستقبلت الصوامع القمح من المزارعين بعد حصاده بالتعاون مع مديرية التموين، التي شددت على توريده لاسيما بعد زيادة سعر الإردب.

وتضم محافظة قنا 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 ألفا و805 أطنان قمح، وهى كالتالى:

1. صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 ألف طن.

2. صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن.

3. صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 ألف طن.

4. صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن.

5. بنكر قوص بسعة تخزينية 24 ألف طن.

6. شونة قوص بسعة تخزينية 5 آلاف طن.

7. شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 آلاف طن.

8. شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن.

9. شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن.

10. شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طنا.

11. شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طنا.

12. شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طنا.

13. شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طنا - شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طنا).