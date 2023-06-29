مسجد عبد الرحيم القنائى قبلة المئات من أبناء قنا فى ثانى أيام العيد.. صور

قنا صابر سعيد

شهد مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى توافد المئات من أبناء محافظة قنا لزيارة المسجد والاحتفاء بعيد الأضحي بالتواجد بحديقة وساحات المسجد وزيارة الضريح، لاسيما في ظل غلف كورنيش النيل لأعمال التجديد والتي تمتد لمدة عامين.

وتوافدت الأسر والأطفال على المسجد للاحتفال، كما شهد محيط المسجد توزيع كعك من قبل شباب على المحتفلين وتوزيع عصائر على الحضور، وتواجد بائعي الألعاب بالقرب المسجد.

وكانت المحافظة أعلنت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجدا لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وقال محافظ قنا إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار اللواء أشرف الداودي إلى أنه سيتم الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، كما تم تزويد نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.



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