ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات فى 3 مراكز بالمنيا



تم تحرير 61 مخالفة تموينية فى 3 مراكز بالمحافظة، 17 بمركز بنى مزار، و36 بمركز مطاى بإجمالي 53 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين عدم نظافة، ونقص وزن، وعدم الإعلان، وعدم صرف بون.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من ضبط 8 مخالفات للمحال التجارية شملت سلعا بدون فواتير، وغير صالحة للاستهلاك، ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 17 كجم زبدة و24 كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.