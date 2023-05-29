ضبط 12 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركز ديرمواس فى المنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها 3 سيارات ربع نقل محملة بـ 7ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبإيقاف السيارات وفحص الأوراق تبين أن أصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم توجيههم للتوريد بمطاحن ملوي، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ5 أطنان، بهدف الاحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.