اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 12 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركز ديرمواس فى المنيا

الإثنين، 29 مايو 2023 11:12 ص
ضبط 12 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركز ديرمواس فى المنيا القمح
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.
 
قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها 3 سيارات ربع نقل محملة بـ 7ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبإيقاف السيارات وفحص الأوراق تبين أن أصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم توجيههم للتوريد بمطاحن ملوي، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ5 أطنان، بهدف الاحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.

وحدات محلية

مديرية التموين

محصول القمح

توريد القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة