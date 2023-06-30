صحة المصريين أولوية.. تطوير مستشفى طهطا العام ومجمع العاشر للتأمين الصحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطويرا كبير واهتماما غير مسبوق نظرا لحيوية ذلك القطاع فى خدمة المواطنين والمحافظة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الهامة فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى وفرت كل إحتياجات المواطنين الصحية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ومراكز الأمومة والطفولة وتطوير المستشفيات المركزية والعامة.

ومن جانبه أوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن قطاع الصحة هو قطاع مهم جدا جدا وحيوى وكل يوم يوجد به جديد والمنظومة الصحية بالمحافظة تطورت كثيرا فلا يكاد بخلو مكان على أرض محافظة سوهاج من افتتاح مشروع جديد بقطاع الصحة ومن أهم الإنجازات التى تمت على أرض المحافظة فى الفترة الماضية كان انطلاق التشغيل التجريبى لـمستشفى طهطا العام، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتكلفة إجمالية بلغت 243 مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 متر مربع، وتضم المستشفى بعد التطوير " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سرير للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، و120 أسرة نوعية"، بالإضافة ٤ غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوى، واستقبال طوارئ يضم 19 سرير، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم وتم تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالى مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالى مسطح 3665 متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوى، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.

كما تم إفتتاح مجمع العاشر من رمضان، للتأمين الصحى بمدينة سوهاج، والمقام على مساحة 750 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 52.9 مليون جنيه، لتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين بسوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بالمحافظة والمبنى مكون من 7 طوابق، مشيرا إلى أن عدد المربوطين على عيادة مجمع العاشر يبلغ 455 ألف و567 مواطن، من إجمالى المؤمن عليهم من سكان المحافظة والذى يبلغ 2 مليون و667 ألف و383 مواطن والمجمع يحتوى 74 غرفة ما بين غرف كشف ومكاتب إدارية، ويعمل على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم المجمع خدماته لكل من له تأمين صحى بالمحافظة " رضع، طلاب، ق 79، قوة عمل، ق 79 معاشات، أرامل، قطاع خاص، مرأة معيلة "، مشيرا إلى أن المجمع يضم عيادات شاملة، ولجنة طبية عامة، ولجنة فرعية، وجميع التخصصات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى مركز تكامل حسى، ومركز سمعيات وتخاطب، لخدمة أبناء محافظة سوهاج، وتم تخصيص دور كامل بالمبنى كمدرسة للتمريض.